In Iran si discute di una tregua di 45 giorni, anche se i pasdaran smentiscono ogni accordo. Secondo fonti di Axios, ci sarebbero trattative in corso per concordare una pausa più lunga, mentre le forze armate iraniane criticano questa possibilità, definendola un tentativo di manipolazione da parte del Mossad e un preludio a un ripensamento da parte dell’ex presidente americano. La situazione resta tesa e ancora senza conferme ufficiali.

Secondo Axios, si lavora a uno stop più duraturo. Ma Teheran attacca: "È il mezzo di comunicazione del Mossad" Continuano i bombardamenti, Trump: "Senza accordo devastiamo il Paese" L'agenzia iraniana Tasnim, affiliata ai Pasdaran, bolla le ultime rivelazioni di Axios - definito "il mezzo di comunicazione del Mossad per le operazioni psicologiche" - su una presunta mediazione per un cessate il fuoco come un tentativo di mescolare le carte, e preparare "l'ennesimo passo indietro di Donald Trump". Il presidente Usa "consapevole della ferma determinazione dell'Iran a rispondere a qualsiasi follia riguardante le centrali elettriche e altre infrastrutture, sta probabilmente cercando di ritirarsi da questa minaccia per la terza volta, e questo tipo di notizie viene forse diffuso per prepararsi a questa eventualità". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, si lavora a una tregua di 45 giorni. Ma i pasdaran negano. Trump: "Aprite Hormuz, bastardi"

Iran, si lavora per una tregua di 45 giorni. Sei bimbi morti per i raid su Teheran, Trump: "Aprite Hormuz, bastardi"Dopo il fallimento dei negoziati per un cessate il fuoco di 48 ore, si lavora a uno stop più duraturo.

Axios: in corso mediazione Usa-Iran per una tregua di 45 giorni. Teheran, sei bimbi morti nei raid. Trump: "Aprite Hormuz, bastardi" Gli Stati Uniti, l'Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe...

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Guerra Iran, Trump: «Aprite Hormuz o finirete all'inferno. Credo accordo entro domani». Gli Usa recuperano il pilota dispersoGli Stati Uniti hanno recuperato anche il secondo pilota del caccia F-15 abbattuto sui cieli iraniani. Esulta Donald Trump: «Sano e salvo, una delle operazioni più audaci della ... ilmessaggero.it

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Trump, la minaccia volgare agli iraniani: “Bastardi, aprite Hormuz”. E sposta l’ultimatum a domani x.com