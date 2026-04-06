Iran punta all’IA | sotto tiro il progetto Stargate da 500 miliardi

L’Iran ha annunciato la possibilità di attaccare i data center dedicati all’intelligenza artificiale nel Medio Oriente, come risposta agli attacchi statunitensi. Il progetto Stargate, con un budget di 500 miliardi di dollari, resta al centro delle tensioni. Le autorità iraniane hanno dichiarato che prenderanno misure contro le strutture coinvolte nello sviluppo e nella gestione di queste tecnologie. La situazione si inserisce in un clima di crescente confronto tra le due parti.

L’Iran minaccia di colpire i data center per l’intelligenza artificiale in Medio Oriente, in risposta agli attacchi statunitensi. Il bersaglio principale è il progetto Stargate negli Emirati Arabi Uniti. Ebrahim Zolfaghari, portavoce militare iraniano, ha diffuso un video domenica scorsa. Il filmato mostra un globo che zooma sul centro dati Stargate, sottolineando che nulla sfugge alla loro vista, nonostante gli sforzi di Google per nasconderlo. Le tensioni sono escalate dopo che il presidente Trump ha intimato all’Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz entro martedì. Questo canale marittimo è fondamentale per i trasporti globali ed è bloccato dall’inizio del conflitto di febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iran punta all’IA: sotto tiro il progetto Stargate da 500 miliardi Carnevale, IA e Cultura: L’Italia punta su turismo innovativo e tradizione per un giro d’affari da 1,5 miliardi.Roma, 14 febbraio 2026 – Un Carnevale in crescita, con un giro d’affari stimato a 1,5 miliardi di euro, traina l’economia italiana mentre il settore... Meta punta 100 miliardi sull'IADi fronte ai timori di una bolla, la razionalità è spesso la prima a lasciare la stanza. Si parla di: Si approssima l'invasione di terra. Abbattuti due caccia americani in Iran; OpenAI Stargate minacciato dall’Iran: il data center nel mirino.