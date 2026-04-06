Il primo ministro israeliano ha dichiarato che l’attacco di lunedì contro un impianto petrolchimico iraniano rientra in una strategia sistematica per colpire le risorse finanziarie delle Guardie Rivoluzionarie. Secondo quanto affermato, l’attacco ha causato la distruzione del più grande impianto di questo tipo nel paese. Nessun dettaglio è stato fornito sui danni o sulle modalità dell’operazione.

Il primo ministro israeliano Netanyahu ha affermato che l’attacco di lunedì contro un impianto petrolchimico iraniano fa parte di una campagna sistematica volta a distruggere la “macchina da soldi” delle Guardie Rivoluzionarie. “Stiamo distruggendo fabbriche, stiamo eliminando attivisti e continuiamo a eliminare figure di spicco”, ha dichiarato in un video. Lunedì, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che Israele ha attaccato l’impianto petrolchimico di South Pars ad Asaluyeh, in Iran New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Netanyahu: "Abbiamo distrutto il più grande impianto petrolchimico"

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Today, we destroyed the largest petrochemical plant in Iran

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