Nelle ultime 24 ore, l’Iran ha presentato una proposta considerata importante, anche se non definitiva. Un funzionario statunitense ha commentato che si tratta di un passo avanti significativo, ma che non risolve tutte le questioni aperte. La situazione nella regione dello Stretto di Hormuz resta sotto stretta osservazione, con tensioni che continuano a coinvolgere vari attori internazionali.

"Hanno fatto una proposta, ed è una proposta significativa. È un passo significativo. Non è abbastanza, ma è un passo molto significativo". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca delle ultime proposte emerse per porre fine al conflitto in Iran. "Vedremo che cosa succederà", ha aggiunto Trump, che per le 19 ora italiana ha in programma una conferenza stampa. I commenti di Trump sono arrivati in occasione dell'annuale Easter Egg Roll alla Casa Bianca, dove ha anche ribadito che la leadership iraniana è ora "molto più ragionevole". "Il primo regime è stato eliminato, il secondo regime è stato eliminato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, le 24 ore decisive. Trump: "Hormuz? Passo avanti ma non basta"

Trump e l'accordo con Iran: "Passo avanti di Teheran ma non basta"(Adnkronos) - L'Iran "ha fatto una proposta significativa, è un passo rilevante ma non è abbastanza buono.

Trump: “Nuovi attacchi contro l’Iran”. Teheran apre lo stretto di Hormuz: “Colpiremo solo le navi di Usa e Israele”. Nuova Guida suprema entro 24 oreTrump minaccia di allargare a nuovi bersagli gli attacchi contro l’ Iran nel settimo giorno di guerra nel Golfo.

Iran, il nemico alle porte. Trump: “Sarebbe fantastico non attaccare”

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Lo stretto è diventato un checkpoint geopolitico e armaa di negoziazione in mano all'iran facebook

Iran , Trump: “Martedì è la scadenza definitiva per un accordo con l’Iran. La loro proposta di cessate il fuoco è un grande passo ma non è sufficiente. Non possono avere armi nucleari”. Teheran avrebbe elaborato un piano di pace in 10 punti che respinge u x.com