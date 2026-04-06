Negli ultimi giorni si sono intensificati i colloqui tra Iran, Stati Uniti e alcuni Paesi della regione con l'obiettivo di trovare una soluzione definitiva alle tensioni in corso. Tra i temi principali al centro delle trattative ci sono la riapertura dello Stretto di Hormuz, la gestione del programma nucleare iraniano e le misure per evitare un'escalation militare. Le fonti coinvolte riferiscono che si stanno valutando diverse proposte per stabilizzare la situazione.

La guerra in Iran? Sono in corso negozioti per una fine. Definitiva. Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l'Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra. E' quanto scrive Axios. Le due fasi Secondo le fonti, scrive ancora Axios, i mediatori stanno discutendo con le parti i termini di un accordo in due fasi: la prima fase prevederebbe un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni, durante il quale si negozierebbe la fine definitiva della guerra. Il cessate il fuoco potrebbe essere esteso se fosse necessario più tempo per i colloqui, ha affermato una delle fonti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, il piano per la fine «definitiva della guerra»: dalla riapertura di Hormuz all'uranio, ecco i punti chiave per evitare l'escalation

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Iran, piano di sei Paesi per la riapertura di Hormuz: c'è anche l'Italia. Macron a Usa e Israele: «Escalation sconsiderata» | Borse giù«La nostra risposta all'attacco israeliano alle nostre infrastrutture ha visto l'impiego solo di una frazione della nostra forza.

Temi più discussi: Trump 'vuole' uranio Iran, il piano (rischioso) per eliminare pericolo bomba atomica; Cina e Pakistan propongono piano in 5 punti per la fine della guerra in Iran; Guerra Iran, gli Usa preparano operazioni di terra: cosa sappiamo; I piani per i possibili attacchi via terra contro l'Iran. Ma l'effetto sorpresa non esiste: Teheran ha da tempo organizzato le difese.

Teheran boccia il piano del Pakistan: «Non riapriamo Hormuz per una tregua temporanea»L’accordo quadro di Islamabad, consegnato a Usa e Iran, prevede un cessate il fuoco di 45 giorni e la riapertura dello Stretto in 15-20 giorni ... unionesarda.it

Guerra Iran, in corso una mediazione per cessate il fuoco di 45 giorni. «Uccisi 6 bambini in un raid Usa a Teheran»Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l'Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il ... ilmattino.it

L’Iran non sarebbe disposto a riaprire lo Stretto di Hormuz in cambio di una “tregua temporanea”. Lo ha dichiarato a Reuters online un alto funzionario iraniano, rimasto anonimo, sottolineando che Teheran ritiene Washington non pronta a un cessate il fuoc facebook

MEDIO ORIENTE | "L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz": lo riferisce Reuters. L'accordo quadro "è stato elaborato dal Pakistan e scambiato con l'Iran e gli Stati Uniti nel corso della notte". #ANSA x.com