Iowa il granaio d’America sotto attacco | tumori in aumento

L’Iowa, noto come il principale produttore di mais e soia negli Stati Uniti, sta affrontando un aumento dei casi di tumore che ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie. Secondo i dati recenti, l’incidenza di questa malattia è in crescita, una tendenza che si distingue rispetto alla diminuzione registrata in altri stati. L’area si trova ora al centro delle indagini per comprendere meglio le cause di questa escalation.

L’Iowa è oggi sotto i riflettori dell’oncologia americana. È uno dei soli due stati — insieme al Kentucky — dove l’incidenza del cancro è in crescita costante, in controtendenza rispetto al calo osservato a livello nazionale. Lo studio, basato sull’analisi di 29 esperti tra epidemiologi e professionisti della salute, evidenzia un “mix tossico”: l’accumulo di inquinanti che va oltre la semplice predisposizione genetica o stili di vita errati. Un esempio emblematico è la storia di Chris Henning, cresciuto in una fattoria della contea di Greene. Nonostante i test genetici non evidenziassero predisposizioni ereditarie, molti membri della sua famiglia sono stati colpiti dal cancro, probabilmente per l’esposizione a fungicidi e erbicidi distribuiti sui campi. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Iowa, il granaio d’America sotto attacco: tumori in aumento Leggi anche: Ipofisi, i tumori sono in aumento. Al Bellaria 2.000 visite all’anno: "Sotto la lente smog e inquinanti" Sanita’: Gemelli, in aumento tumori precoci, il piano tra ricerca, assistenza e innovazioneI tumori a insorgenza precoce “sono una realtà epidemiologica in crescita e rappresentano una delle principali sfide oncologiche dei prossimi anni.