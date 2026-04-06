Dopo l’addio di Gattuso, si sono fatti nomi come Allegri e Conte tra i possibili sostituti. Nel frattempo, si continua a discutere sul ruolo del 3-5-2 nel calcio italiano, una tattica che in passato era stata criticata e considerata un limite. La situazione si inserisce in un quadro di continui cambiamenti e di attenzione alle scelte tecniche per il futuro della nazionale.

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© Internews24.com - Inzaghi con Allegri e Conte per il dopo Gattuso: eppure il 3-5-2 sembrava il problema dell’Italia

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Oggi Simone Inzaghi compie 50 anni: l’Inter gli fa gli auguri x.com