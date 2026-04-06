L'Inter degli Allievi Nazionali U16 sta disputando le ultime partite del campionato nel Girone B di Serie A e B. La squadra ha mostrato un attacco molto prolifico, segnando numerosi gol nelle gare giocate, mentre ha evidenziato alcune difficoltà in difesa nei confronti delle squadre più competitive. La stagione si avvia alla conclusione con l’obiettivo di migliorare gli aspetti difensivi e avvicinarsi ai risultati sperati.

L’Inter degli Allievi Nazionali U16, impegnata nel Girone B di Serie A e B, affronta le ultime sfide stagionali dopo un percorso caratterizzato da una netta superiorità offensiva ma con alcune fragilità difensive emerse nei big match. Il cammino della squadra è iniziato con un passo falso contro il Como, che ha prevalso per 1 a 0. Tuttavia, la reazione è stata immediata con il successo per 1 a 0 ottenuto in trasferta a Cagliari. La progressione positiva è continuata con un netto 3 a 0 inflitto all’Udinese e un pareggio per 1 a 1 registrato contro il Padova. La potenza d’attacco si è poi manifestata pienamente nella vittoria per 4 a 0 conquistata fuori casa dalla Cremonese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter U16: attacco travolgente e sogni di gloria nel Girone B

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INTER - VENEZIA | MATCH 20 | CAMPIONATO NAZIONALE GIRONE B | UNDER 16