Inter schianta la Roma e si avvicina sempre di più al titolo di campione

L’Inter ha battuto la Roma con un punteggio di 5-2 allo stadio Meazza, portandosi più vicina alla conquista dello Scudetto. La squadra di casa ha dominato l’incontro, segnando più gol rispetto agli avversari e controllando il ritmo del gioco per tutta la durata del match. La vittoria rappresenta un risultato chiave nella corsa al titolo, con l’Inter che si avvicina ai traguardi finali del campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’Inter ha offerto una prestazione dominante contro la Roma, vincendo con un convincente 5-2. Questa sfida, disputata allo Stadio Meazza, è stata caratterizzata da un gioco offensivo straordinario e da una gestione impeccabile del match da parte dei nerazzurri. I tifosi interisti hanno assistito a un vero spettacolo, con il team che ha dimostrato la sua forza e le sue ambizioni per il titolo di campione. Lautaro Martínez ha aperto le danze, trovando la rete al 14° minuto, seguito da Hakan Çalhanoglu, che ha raddoppiato poco dopo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Roma-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A

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