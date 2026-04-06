Durante una partita di campionato disputata allo stadio San Siro, i giocatori dell’Inter Alessandro Bastoni e Nicolò Barella sono stati accolti con entusiasmo dai tifosi al termine del match vinto contro la Roma con il punteggio di 5-2. La serata si è svolta il 5 aprile 2026, nel contesto di una partita di serie A. I due calciatori, reduci da recenti vicende legate ai Mondiali, sono stati festeggiati dal pubblico presente.

Inter, 5 aprile 2026. Alessandro Bastoni e Nicolò Barella vivono una serata carica di emozione al San Siro durante il match contro la Roma, conclusosi 5-2 per i nerazzurri. L’atmosfera allo stadio Giuseppe Meazza si è trasformata in un sostegno collettivo per i due calciatori. Entrambi sono apparsi visibilmente scossi dal calore del pubblico dopo il trauma subito con la nazionale italiana. Il contesto è pesante: l’Italia è stata esclusa dalla terza edizione consecutiva della Coppa del Mondo. Il colpo di grazia è arrivato tramite i calci di rigore nella sfida contro la Bosnia ed Erzegovina, disputata a Zenica. Il peso del fallimento di Zenica. Alessandro Bastoni sconta le conseguenze di quel match. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, San Siro abbraccia Bastoni e Barella dopo il trauma Mondiale

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Quanti abbracci a San Siro… #interroma facebook

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