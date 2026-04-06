Nelle sfide tra Inter e Roma, segnare cinque gol non rappresenta un evento raro. La presenza di questa cinquina si ripete spesso nel corso degli incontri tra le due squadre in Serie A, dimostrando una tendenza consolidata nelle precedenti sfide. Il dato evidenzia come, nel tempo, i match tra le due formazioni abbiano spesso visto un grande risultato offensivo.

di Stefano Cori Inter Roma, quando la cinquina non è affatto una novità, contro i giallorossi i 5 gol sono piuttosto ricorrenti. C’era più di qualche dubbio su come l’Inter sarebbe tornata da questa sosta per le Nazionali se avesse avuto la forza di ritrovare i risultati dopo un periodo negativo. La risposta è arrivata chiara e netta a San Siro contro la Roma: finisce 5-2. In gol Lautaro Martinez (doppietta), Calhanoglu, Thuram (doppio assist anche) e Barella. Per i nerazzurri segnare 5 reti contro i giallorossi in Serie A è tutt’altro che una novità, anzi. Infatti a nessun’altra squadra ha mai fatto tante volte una cinquina nel campionato italiano di calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Roma, 5 gol non è una novità: contro i giallorossi la cinquina è frequente! Il dato in Serie A

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