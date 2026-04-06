Intelligence e biotech Il punto di convergenza secondo Caligiuri
Un esperto nel settore ha recentemente sottolineato come l’intelligence stia assumendo un ruolo sempre più centrale nel collegare vari campi di conoscenza, in particolare nel settore biotecnologico. Secondo quanto dichiarato, i tempi sono maturi per considerare l’intelligence come uno strumento essenziale per garantire la stabilità democratica. La discussione si concentra sulla crescente integrazione tra queste aree e sulle implicazioni che questa può avere per la sicurezza e la gestione delle innovazioni.
Oggi l’intelligence potrebbe essere vista come un punto di convergenza tra i diversi ambiti del sapere, e i tempi sono ormai maturi per considerarla uno strumento fondamentale per la stabilità della democrazia. L’interesse dell’intelligence per il settore biotech si è consolidato in seguito al Covid-19, che ha messo in evidenza tutte le vulnerabilità legate al settore sanitario. È interessante notare che l’intelligence americana aveva già previsto, entro il 2020, la possibilità di una pandemia globale. Anche Hans Rosling, esperto di malattie africane, aveva incluso una pandemia tra i primi cinque rischi globali. In sostanza, l’intelligence è l’arte di monitorare il presente per prevedere il futuro. 🔗 Leggi su Formiche.net
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