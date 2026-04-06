Un esperto nel settore ha recentemente sottolineato come l’intelligence stia assumendo un ruolo sempre più centrale nel collegare vari campi di conoscenza, in particolare nel settore biotecnologico. Secondo quanto dichiarato, i tempi sono maturi per considerare l’intelligence come uno strumento essenziale per garantire la stabilità democratica. La discussione si concentra sulla crescente integrazione tra queste aree e sulle implicazioni che questa può avere per la sicurezza e la gestione delle innovazioni.

Oggi l’intelligence potrebbe essere vista come un punto di convergenza tra i diversi ambiti del sapere, e i tempi sono ormai maturi per considerarla uno strumento fondamentale per la stabilità della democrazia. L’interesse dell’intelligence per il settore biotech si è consolidato in seguito al Covid-19, che ha messo in evidenza tutte le vulnerabilità legate al settore sanitario. È interessante notare che l’intelligence americana aveva già previsto, entro il 2020, la possibilità di una pandemia globale. Anche Hans Rosling, esperto di malattie africane, aveva incluso una pandemia tra i primi cinque rischi globali. In sostanza, l’intelligence è l’arte di monitorare il presente per prevedere il futuro. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Intelligence e biotech. Il punto di convergenza secondo Caligiuri

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