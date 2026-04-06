Incivili allo sbaraglio a Pasquetta Gerardo Scotti Genesi distribuisce buste per i rifiuti nelle aree verdi

Durante il giorno di Pasquetta, alcune persone sono state viste abbandonare rifiuti nelle aree verdi, mentre un volontario ha distribuito buste per la raccolta dei rifiuti. Gerardo Scotti, rappresentante dell'associazione Genesi di Agropoli, ha invece distribuito sacchetti per incentivare la raccolta differenziata e mantenere puliti gli spazi pubblici. L’evento ha visto la presenza di cittadini che hanno partecipato attivamente al gesto di tutela ambientale.

"C'è gente ovunque e ho già consegnato 20 buste. Speriamo che ognuno lasci i luoghi così come li ha trovati", ha detto l'ambientalista. Un plauso per il suo impegno e la sua tenacia: Scotti rappresenta senza dubbio un esempio virtuoso di civiltà e di umanità per tutta la comunità C'è chi inquina e chi tutela l'ambiente. E Gerardo Scotti, anima dell'associazione Genesi di Agropoli, appartiene decisamente alla seconda categoria. Oggi, nel giorno di Pasquetta, infatti, l'attivista di Agropoli, noto per salvare ogni creatura vivente in difficoltà che incrocia il suo cammino e che si rifugia nei pressi del Testene,... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Incivili allo sbaraglio a Pellezzano: in azione le Guardie Zoofile Aisa di Salerno, 3 sanzionati Mostacciano tra rifiuti nelle aree verdi e discariche abusive ignorate: "Vogliamo le telecamere"Nel quartiere di Mostacciano, a Roma sud, la quantità di verde rimasto libero rappresenta al contempo croce e delizia per i suoi abitanti.