Nel tardo pomeriggio di lunedì 6 aprile, a Ceggia si è verificato un incidente tra un’auto di marca Audi e una Dacia. Una donna di 58 anni, residente nella provincia di Treviso, è deceduta sul colpo. Il compagno della vittima è rimasto gravemente ferito e si trova in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

LEVADA - Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile. Intorno alle 19, un violentissimo incidente tra due autovetture ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre lungo la Statale 14, in località Prà di Levada, nel territorio comunale di Ceggia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, una Dacia e una Audi sono entrate in collisione all'altezza di un incrocio. L'impatto è stato di estrema violenza, tanto che una delle due vetture è stata sbalzata fuori dalla carreggiata, finendo la sua corsa capovolta in mezzo a un campo adiacente alla sede stradale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente tra un'Audi e una Dacia a Ceggia: morta una 58enne trevigiana, il compagno è in fin di vita

Incidente tra un'Audi e una Dacia a Ceggia: morta una donna trevigiana, il marito è in fin di vita. Statale 14 chiusa al trafficoLEVADA - Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile.

Incidente tra un'Audi e una Dacia a Ceggia: morta una donna, il marito è in fin di vita. Statale 14 chiusa al trafficoLEVADA - Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile.

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