Incidente mortale a Gravellona | la vittima è il 41enne Marco Pinna originario di Borgomanero

Nella tarda serata di Pasqua, lungo la statale 229 del Lago d’Orta, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un uomo di 41 anni. La vittima, originaria di Borgomanero, è stata identificata come Marco Pinna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni si sono rivelate subito gravissime. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il drammatico incidente nella serata di Pasqua. Ferito un trentenne, la strada resta chiusa per permettere il ripristino della sicurezza Ha un nome e un volto la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di Pasqua lungo la statale 229 del Lago d’Orta. Si tratta di Marco Pinna, 41 anni, originario di Borgomanero, deceduto sul colpo a seguito del violento ribaltamento del veicolo su cui viaggiava. Il sinistro si è verificato intorno alle 18,56 di domenica 5 aprile, nel tratto compreso tra Gravellona Toce e Casale Corte Cerro. Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia stradale di Verbania, l'auto sarebbe uscita di strada ribaltandosi per cause ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Incidente mortale a Gravellona: chiusa la statale 229Resta interdetta al traffico la strada statale 229 “del lago D’Orta” nel tratto compreso tra il chilometro 55,500 e il chilometro 60,100, nel... Leggi anche: Massimo Barbè è la vittima dell'incidente mortale di Romentino Si parla di: Incidente mortale a Gravellona: chiusa la statale 229. Auto si ribalta sulla provinciale: tragedia a Gravellona ToceLa scena che si è presentata ai soccorritori è stata quella di un’auto completamente ribaltata lungo la carreggiata, segno della violenza dell’incidente. Le cause che hanno portato il veicolo a ... giornalelavoce.it Grave incidente a Gravellona, un'auto si ribalta per strada: morta una personaGrave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, nel Vco, lungo la strada statale 229 del Lago d'Orta. All'altezza di Gravellona Toce un'auto si è ribaltata per cause in corso di ... novaratoday.it