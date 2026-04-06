Incidente in autostrada | lunghe code per chi è diretto verso nord

Oggi, lungo le principali strade della provincia di Caserta e sull'autostrada A1, si sono formate lunghe code a causa di un incidente. La giornata di bel tempo ha portato molte persone a mettersi in viaggio, in particolare verso località di mare, mentre si avvicina il periodo di rientro dalle vacanze di Pasqua. La circolazione si è intensificata soprattutto nel tratto nord dell'autostrada, creando disagi per gli automobilisti in transito.

L'impatto è avvenuto tra i caselli di Santa Maria Capua Vetere e Capua: si registrano rallentamenti anche alla barriera di Napoli NordCaserta Centro, nel territorio di Marcianise Purtroppo non è mancato l'incidente. Si è verificato attorno alle 11 tra i caselli di Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma. Ciò ha comportato forti rallentamenti che erano già stati registrati tra Napoli e la barriera di Napoli NordCaserta Centro, nel territorio di Marcianise. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Incidente mortale, inferno in autostrada. Soccorsi sul posto e lunghe codeLa pioggia improvvisa, il fondo stradale che cambia in pochi minuti, la sensazione di trovarsi all’improvviso su una lastra di ghiaccio.

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