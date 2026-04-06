Incidente in A22 più mezzi coinvolti | traffico in tilt

Stamattina, sull’Autostrada del Brennero, si è verificato un incidente che ha coinvolto diversi mezzi all’altezza dell’88esimo chilometro in direzione nord, vicino al casello di Bolzano Sud. L’incidente ha causato un tamponamento a catena, provocando disagi alla circolazione e un aumento del traffico nella zona. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e rimuovere i veicoli coinvolti.

Ancora non si conoscono i dettagli della dinamica dei fatti. Certo è che l’allarme è scattato attorno alle 11 e che l’incidente ha rallentato ulteriormente il traffico, già intenso per via della festività di Pasquetta. Secondo le prime informazioni, nessuna delle persone coinvolte nello scontro avrebbe riportato gravi ferite. Non mancano i disagi alla viabilità: in questo momento sono segnalati circa due chilometri di coda. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Incidente lungo la Tangenziale Sud in direzione Milano: tre mezzi coinvolti e due feriti, traffico in tiltUn incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì, 6 febbraio, lungo la tangenziale Sud di Torino, all'altezza di corso Allamano in direzione... Incidente stradale sull'autostrada A1. Coinvolti due mezzi pesanti e due auto: traffico in tiltIncidente stradale lungo l’autostrada A1 nel tratto della provincia di Terni compreso tra Orvieto e Attigliano, in direzione sud. Incidente su A22 Temi più discussi: Incidente in A22: tre persone trasportate in ospedale, tra cui un bimbo di 1 anno. Riaperta la carreggiata, c'è una lunga coda da smaltire; Violento tamponamento sull’A22 vicino Trento Sud: un ferito e tre chilometri di coda; Scontro tra due tir sull'A22, traffico in tilt tra Trento Sud e Trento Nord; A22, tamponamento fra due camion: muore autista di 51 anni. Pasquetta, tamponamento a catena sull'A22: traffico in tilt, 3km di codaIncidente sull’A22 vicino Bolzano Sud: code fino a 3 km e traffico intenso per il controesodo di Pasquetta. TRENTO – Giornata difficile sull’Autostrada del Brennero, dove un tamponamento tra più ... nordest24.it Violento scontro in A22 tra una motrice e un mezzo pesante: due persone ferite. Coda in direzione Nord, si viaggia ad una corsiaTRENTO. Stavano procedendo in direzione Nord sull'Autostrada del Brennero quando, per cause che dovranno essere accertate, due mezzi pesanti si sono scontrati al chilometro 138, tra i caselli di Trent ... ildolomiti.it CINGOLI - L'incidente intorno alle 10 tra il ristorante Ragno d’oro e viale Valentini. Donna trasportata in ospedale a Macerata facebook Caserta, incidente tra auto e moto a Pasqua: ragazzina finisce in ospedale x.com