Incendio in azienda bruciano i pannelli | danni per 15.000 euro

Domenica di Pasqua a Edolo, un incendio si è sviluppato in un'azienda causando danni stimati in circa 15.000 euro. L’allarme è stato dato intorno alle 11, attivando l’intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Edolo, Vezza d'Oglio e Darfo Boario Terme, che sono intervenute con autobotti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

L'incendio è divampato sulla copertura di pannelli fotovoltaici di un capannone in zona industriale. Giunte sul posto, le squadre hanno operato con il supporto di un'autoscala e, per quanto possibile, limitato i danni, stimati comunque tra i 10 e i 15mila euro. Sarebbero almeno 15, infatti, i pannelli fotovoltaici andati distrutti dalle fiamme. La buona notizia è che nessuno si è fatto male: non si segnalano feriti. Sono ancora in corso di accertamento le cause dell'incendio. BresciaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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