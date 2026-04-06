Incendio al rione Taormina sopralluogo del subcommissario Trovato | Intera area presto in sicurezza

Un incendio ha interessato questa notte una zona del rione Taormina, provocando la distruzione di due strutture tra le quindici previste per la demolizione nei prossimi giorni. Questa mattina, il subcommissario al risanamento ha effettuato un sopralluogo sul posto, assicurando che l’intera area sarà messa in sicurezza nel breve termine. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze rilevanti.

Dopo le fiamme che hanno distrutto alcune abitazioni abbandonate, stamattina l'ispezione insieme al comandante della polizia municipale Giovanni Giardina e ai vigili del fuoco Sopralluogo del sub commissario al risanamento Santi Trovato in via Taormina, dove questa notte un incendio ha devastato due baracche che rientravano tra le quindici destinate ad essere demolite a breve, come da cronoprogramma. Trovato ha raggiunto l'area coinvolta dal rogo insieme al comandante della polizia municipale Giovanni Giardina e ai vigili del fuoco, che hanno impiegato alcune ore e diversi mezzi per domare le fiamme. Il lotto del quale fanno parte i due fabbricati è attiguo a quello dove nel marzo dello scorso anno un incendio ha distrutto altre baracche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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