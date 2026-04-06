Grande successo pasquale per Stefano De Martino. Affari Tuoi conquista il pubblico con il 25,6% di share. E in gara non ce n’è per nessuno. Merito della formula sempre più coinvolgente corrispondente all’indole caratteriale di Stefano, Affari tuoi si consolida di serata in serata rendendo De Martino volto televisivo inarrestabile. Ieri sera, Stefano De Martino ha conquistato gli italiani con la sua formula vincente progettata per il game show di Rai 1. Il programma ha superato la concorrenza di La Ruota della Fortuna su Canale 5, che macina successi esponenziali di serata in serata, spesso trionfando. Il conduttore però ha saputo dare nuova linfa al meccanismo del programma, con freschezza e simpatia, senza snaturare l’anima del format. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Inarrestabile De Martino, per lui è trionfo di share nella sera di Pasqua

L’inarrestabile ascesa di Stefano De Martino, da fruttivendolo a Rai1 e al palco dell’AristonIn appena due anni Stefano De Martino è passato da volto promettente di Rai2 a nuovo padrone di casa del Festival di Sanremo.

Ascolti tv, ‘Step’ di De Martino vince prima serata con 16,8% share(Adnkronos) – Stefano De Martino torna con il suo 'Stasera Tutto è Possibile' su Rai 2 e si 'prende' la prima serata, vincendo la gara degli ascolti...

Argomenti più discussi: Ascolti Tv ieri (1 aprile): De Martino inarrestabile e STEP è da record, cala Veronica Gentili; Stefano De Martino non si ferma più: Stasera Tutto è Possibile vola negli ascolti e umilia la concorrenza. I dati Auditel di ieri; Stefano De Martino inventa AstroStep; Un'ora in sala operatoria tra chirurghi e robot.

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