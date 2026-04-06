In migliaia a Cattolica per la Riviera Easter Cup | La città è un punto di riferimento per calcio e sport

A Cattolica si sono radunate quasi 4.000 persone per la Riviera Easter Cup, un torneo che ha visto partecipare oltre 1.800 atleti suddivisi in 125 squadre provenienti da tutta Italia e da altri paesi. Tra le nazioni rappresentate ci sono la Svizzera, l’Ungheria e, per la prima volta, la Nigeria. La manifestazione si svolge nella cittadina che si conferma come un punto di riferimento per il calcio e gli eventi sportivi.

Quasi 4mila persone, di cui oltre 1800 atleti divisi per 125 squadre, provenienti da tutta Italia e da altri paesi del mondo: Svizzera, Ungheria e per la prima volta dalla Nigeria. Numeri da record per la 10 edizione della Riviera Easter Cup, torneo internazionale di calcio giovanile, organizzato da Ife Sportland (presenti Andrea Badini e Gabriele Donghi) in sinergia con l’Amministrazione comunale, che anche quest’anno ha portato a Cattolica migliaia di persone riunite in un festoso clima di sport e amicizia allo stadio Calbi, teatro principale della manifestazione. Venerdì pomeriggio, il fischio d’inizio del torneo con la cerimonia di inaugurazione, la sfilata delle squadre e il “Giuramento dell’Atleta”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Quattromila persone in città per il Riviera Easter Cup al CalbiQuasi 4mila persone, di cui oltre 1800 atleti divisi per 125 squadre, provenienti da tutta Italia e da altri paesi del mondo: Svizzera, Ungheria e...

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Calcio, numeri da record per la 10a edizione della Riviera Easter Cup Cattolica ospita l'edizione 2026 della Riviera Easter Cup. Quasi 4mila persone, di cui oltre 1.800 atleti divisi per 125 squadre, provenienti da tutta Italia e da altri Paesi del mondo: Svizzera, - facebook.com facebook