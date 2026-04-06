Oggi pomeriggio in via Posillipo si è verificato un incidente tra due auto, una Kia Stonage e una Citroen. Nell'impatto una persona è rimasta ferita e sono intervenuti i soccorritori. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre le forze dell'ordine si occupavano dei rilievi. Nessun dettaglio è stato fornito sulle cause dello scontro o sulle condizioni del ferito.

Incidente stradale con un ferito questo pomeriggio in via Posillipo. Coinvolte due autovetture, una Kia Stonage e una Citroen. Per cause in corso d’accertamento sono entrate in collisione le due auto. Una persona è stata dapprima medicata sul posto e poi trasportata in ospedale per accertamenti dal 118. Per i rilievi presente la Polizia Municipale. Da membro della Nuova Camorra Organizzata alla celebrazione post mortem: è. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Impatto tra due auto in via Posillipo: un ferito

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Incidente stradale sulla tangeziale di Foggia: violento impatto tra due auto, un feritoPer cause ancora da accertare, si è verificato un impatto tra due autovetture; la collisione è avvenuta all'altezza km 21+200.

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