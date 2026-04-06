Il Venezia vola | 3-1 alla Juve Stabia e +5 sul terzo posto

Il Venezia torna in campo dopo la pausa delle nazionali e conquista una vittoria convincente contro la Juve Stabia, con il risultato di 3-1. La partita si è giocata al Penzo nel giorno di Pasquetta. Con questa vittoria, la squadra si porta a cinque punti di distanza dal terzo posto, grazie anche al pareggio del Monza contro il Catanzaro, e si mantiene a tre lunghezze dal secondo in classifica.

Il Venezia rientra dalla pausa delle nazionali nel migliore dei modi. Al Penzo, nel lunedì di Pasquetta, supera 3-1 la Juve Stabia e complice il pareggio del Monza con il Catanzaro su porta a +5 dal terzo posto e a +3 sul secondo. La corsa alla promozione diretta continua spedita. Il Venezia è padrone del campo e va avanti al 39' con autorete di Giorgini. Arriva il pareggio dei campani al 45' con Carissoni ma immediatamente è il solito Adorante a mandare in tripudio lo stadio nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa fa tutto Adorante, grande ex della sfida: sbaglia un rigore (parato) al 54' ma al 74' su cross di Busio la chiude. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Live: Venezia 3-1 Juve Stabia Goal: Adorante (74') Data Free: https://matchcorner.live/VEN-JUV facebook