Il trucco di Arlo | il Cane Corso che finge di dormire per il papà

Un Cane Corso di nome Arlo ha attirato l'attenzione sui social media grazie a un video in cui si fingeva addormentato, per poi scoppiare di gioia al ritorno del proprio proprietario. L'animale, di corporatura imponente, ha mostrato uno strano comportamento che ha divertito molti utenti online. Il video è stato condiviso da un utente che ha commentato l’episodio, ottenendo numerosi like e condivisioni.

Arlo, un imponente Cane Corso, ha conquistato il web fingendosi addormentato per poi mostrare un entusiasmo travolgente al rientro del proprio papà. Il video, che documenta l’episodio numero quattro di questo gioco ricorrente, mostra il contrasto tra l’aspetto intimidatorio del cane e la sua natura estremamente dolce. La scena si apre con il gigante disteso sul letto, rivolto verso la finestra in una posa di totale impassibilità. Mentre Arlo finge di dormire, la mamma è pronta a filmare ogni istante, attendendo che il papà riesca a infiltrarsi nella stanza senza dare nell’occhio. L’azione prosegue con l’ingresso silenzioso del proprietario, che avanza cautamente verso il letto cercando di non disturbare il sonno del cane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il trucco di Arlo: il Cane Corso che finge di dormire per il papà Leggi anche: Si veste da idraulico e finge di riparare i bagni: il trucco del tifoso che è riuscito a entrare gratis allo stadio | Domeniche Bestiali William e Kate hanno l'abitudine di dormire con il loro cane Orla nel letto. A rivelarlo proprio il principeI principi di Galles non dormono da soli ma sono abituati ad avere, con loro, un “terzo incomodo”.