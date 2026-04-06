Il Teatro Romano di Benevento di scena a Casa Pisani incontro con Marco Pio Mucci

Mercoledì 8 aprile, presso Casa Pisani, si svolgerà un incontro nel salotto culturale dell’Archeoclub. L’evento vedrà protagonisti due giovani di Benevento, l’artista Marco Pio Mucci e l’archeologo Antonio Ciccone. La serata sarà dedicata a discutere di temi legati all’arte e all’archeologia, coinvolgendo i presenti in un confronto tra le rispettive competenze. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Mercoledì 8 aprile, a Casa Pisani, il tradizionale salotto culturale dell’ Archeoclub vedrà protagonisti due giovani beneventani, l’artista Marco Pio Mucci e l’archeologo Antonio Ciccone. L’occasione nasce da un video, che Mucci realizzò quando era studente a Brera con il prof. Alberto Garutti, mai mostrato finora in una galleria d’arte. Questo video inverte il rapporto tra architettura e teatro, dove ad andare in scena è la città di fuori e non le opere teatrali recitate all’interno. L’installazione video è quindi anche un’occasione per riflettere sul rapporto tra città e teatro, in un equilibrio che deve forse conoscere forme nuove di fruizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Teatro Romano di Benevento di scena a Casa Pisani, incontro con Marco Pio Mucci Massimo Popolizio al Teatro Storchi, "Ritorno a casa" in scena per quattro giorni e l'incontro del pubblico con la compagniaDopo Prima del temporale, che ha inaugurato la stagione di ERT a Modena, una seconda regia di Massimo Popolizio al Teatro Storchi: dal 29 gennaio al... Salotto culturale a Casa Pisani sulla Battaglia di BeneventoMercoledì 25 febbraio, alle ore 18:00, si terrà un nuovo salotto culturale a Casa Pisani, all’interno delle attività programmate dall’Archeoclub di... Temi più discussi: Pubblicato l'avviso per le concessioni ordinarie in uso temporaneo a terzi del Teatro Romano, programma estivo 2026; Partirà dal Teatro Romano di Verona il nuovo di tour di Angelina Mango; Per il Teatro Romano non solo archeologia, ma un’idea di comunità; La sfida di Poli Bortone: Anfiteatro e spettacoli: rivoglio la Lecce romana. Un milione dal Ministero per il teatro romano di Terracina: verso il completamentoNuovi fondi per l’ultimo intervento di rifunzionalizzazione: il sito archeologico pronto a diventare fulcro culturale e turistico della città ... latinaoggi.eu Angelina Mango live al Teatro Romano: tutte le info su data e bigliettiAngelina Mango a Verona, il tour estivo Nina Canta nei Teatri d'Estate parte dal Teatro Romano: info su data e biglietti ... veronaoggi.it · Parco Archeologico dell’Anfiteatro Romano, via De Amicis – via Conca del Naviglio, Milano (Italia) Nel cuore di Milano, tra case, cortili e strade percorse og facebook