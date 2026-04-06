Il sito della polizia locale non funziona e il vandalo imbratta la sede

Da monzatoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vimercate, il sito della polizia locale è temporaneamente inattivo, mentre alcuni vandali hanno imbrattato la vetrata della sede con scritte e insulti. L’episodio si è verificato di recente e ha causato disagi nell’accesso alle informazioni ufficiali. La polizia sta valutando le azioni da intraprendere in risposta all’accaduto e alla presenza di danni alla struttura.

Vandali imbrattano la vetrata della sede della polizia locale. È successo a Vimercate: la vetrata è stata riempita con scritte e insulti. Vernice blu quella utilizzata dai vandali per scatenare la propria rabbia. Le scritte (anche ingiuriose) rimandano a una possibile sanzione ricevuta e che non può essere pagata non funzionando il sito della Locale. La persona sanzionata non si è neppure preoccupata della presenza delle telecamere di videosorveglianza, indicate anche dal cartello, e ha così espresso la propria rabbia riempiendo di scritte la vetrata della sede della polizia locale. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: E' innamorato ma pur sempre un vandalo: imbratta con la vernice rossa il lungomare di Ancona fresco di restyling

"Sede della polizia locale. I ritardi sono inaccettabili"La nuova sede della Polizia locale è in ritardo di un anno e mezzo: ora si proceda senza interruzioni.

Temi più discussi: Nuovi veicoli e nuove divise per i poliziotti delle Uopi; Sito Istituzionale | Banda della Polizia Locale, i concerti di aprile; Polizia Locale di Como, l’attività del fine settimana (28-29 marzo 2026); Comunicazione e vicinanza ai cittadini.

Tra progresso e responsabilità: il futuro della Polizia PenitenziariaAnalisi sul futuro della Polizia Penitenziaria: innovazione, sicurezza degli agenti, condizioni di lavoro e sfide del sistema carcerario. poliziapenitenziaria.it

il sito della poliziaControllo di polizia per Salis: Perquisita in hotel. Siamo in un regime. A Roma il corteo No KingsLa questura di Roma spiega che si è trattato di una verifica Schengen su richiesta della Germania. Bonelli e Fratoianni (Avs): 'Lesa la sua l'immunità. Piantedosi riferisca. Tajani convochi l'ambascia ... ansa.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.