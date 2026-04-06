Il sito della polizia locale non funziona e il vandalo imbratta la sede

A Vimercate, il sito della polizia locale è temporaneamente inattivo, mentre alcuni vandali hanno imbrattato la vetrata della sede con scritte e insulti. L’episodio si è verificato di recente e ha causato disagi nell’accesso alle informazioni ufficiali. La polizia sta valutando le azioni da intraprendere in risposta all’accaduto e alla presenza di danni alla struttura.

Vandali imbrattano la vetrata della sede della polizia locale. È successo a Vimercate: la vetrata è stata riempita con scritte e insulti. Vernice blu quella utilizzata dai vandali per scatenare la propria rabbia. Le scritte (anche ingiuriose) rimandano a una possibile sanzione ricevuta e che non può essere pagata non funzionando il sito della Locale. La persona sanzionata non si è neppure preoccupata della presenza delle telecamere di videosorveglianza, indicate anche dal cartello, e ha così espresso la propria rabbia riempiendo di scritte la vetrata della sede della polizia locale. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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"Sede della polizia locale. I ritardi sono inaccettabili"La nuova sede della Polizia locale è in ritardo di un anno e mezzo: ora si proceda senza interruzioni.

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