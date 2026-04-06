Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN dell’energia elettrica è stato aggiornato a oggi, 6 aprile 2026, e si posiziona a 0,1088 euro per kilowattora. L’andamento e le variazioni orarie del prezzo non sono stati indicati, ma il dato rappresenta il valore corrente del mercato energetico nazionale.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 6 Aprile 2026, si attesta a 0,1088 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (5 Aprile 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,0031 €kWh alle ore 16, mentre il massimo ha raggiunto 0,1673 €kWh alle ore 20. Le ore più economiche sono state quelle pomeridiane tra le 15 e le 17, mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, in particolare tra le 19 e le 22. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 06042026 0,1088 +0,0076 05042026 0,1013 0,00 04042026... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Certo che non li ha spenti, anche perché il grosso del nucleare mica va sul mercato spot. Però alle 12 di oggi importava a prezzo negativo dalla Germania, cioè si faceva pagare per ridurre l’output nucleare. Mentre al tramonto è tornata ad esportare. Dati elect x.com