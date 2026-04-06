Il palazzo di Mysore | sei secoli di storia pietra e luce nel cuore del Karnataka

Il palazzo di Mysore, noto anche come Amba Vilas Palace, si trova nel cuore del Karnataka. Costruito nel corso di sei secoli, è composto principalmente da pietra e si distingue per la sua architettura. La struttura si affaccia sulla città e si affaccia sul paesaggio circostante. Al tramonto, i raggi del sole illuminano i graniti del palazzo, creando un contrasto tra i toni grigi della pietra e le sfumature calde del cielo.

Quando la luce del tramonto bacia i graniti grigi dell’ Amba Vilas Palace, il cielo sopra Mysuru si tinge di rame e oro. In quell’istante preciso, le cupole rosa che coronano le torri angolari sembrano ardere dall’interno, e la cupola centrale dorata — rivestita di lamina d’oro e issata a 44 metri d’altezza — diventa un faro visibile da ogni angolo della città. Non è un effetto studiato dagli ingegneri moderni: è l’architettura stessa che dialoga con la natura, esattamente come fu pensata oltre un secolo fa dall’architetto britannico Henry Irwin. Il palazzo di Mysore, conosciuto anche come Amba Vilas Palace, è oggi la seconda meta turistica più visitata dell’India dopo il Taj Mahal. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il palazzo di Mysore: sei secoli di storia, pietra e luce nel cuore del Karnataka Nuova luce sul Palazzo: il cuore della città si accendeLa serata di giovedì 2 aprile ha accendersi una nuova luce sul Palazzo Comunale, segnando l’inizio di un ampio piano di riqualificazione che... Palazzo Colonna a Roma: otto secoli di potere, arte e bellezza barocca ancora vivi nel centro della città eternaC’è un momento, varcando la soglia di Via della Pilotta 17, in cui Roma smette di essere una città e diventa un’altra cosa: un palinsesto di secoli...