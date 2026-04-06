Nel corso di una partita combattuta, il Napoli ha segnato nel finale, superando il Milan in classifica. La vittoria ha permesso ai partenopei di prendere il comando e di avvicinarsi alla capolista Inter, che fino a quel momento aveva mantenuto il primo posto. La sfida tra le squadre di alta classifica si intensifica, con il Napoli che ora si presenta come principale avversario dei nerazzurri nella corsa allo scudetto.

Alla fine ne è rimasta una. La capolista Inter ha finalmente trovato la vera rivale nella corsa verso lo scudetto: sarà il Napoli di Conte a contendere il titolo all’undici di Chivu. La sfida tra le due inseguitrici dei nerazzurri è stata una gara più equilibrata e meno spettacolare di quanto si sarebbe potuto aspettare il pubblico del Maradona. Dopo settanta minuti abbondanti con le poche occasioni create da entrambe le squadre sprecate da attaccanti non in serata, il Napoli passa grazie ad uno dei reduci del disastro di Zenica. A segnare la rete che vale tre punti pesantissimi è proprio Matteo Politano, che approfitta di un colpo di testa impreciso di De Winter per battere Maignan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Napoli segna nel finale e sorpassa il Milan, lanciando la sfida all’Inter

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