Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Milan nello stadio 'Maradona', ottenendo così il sorpasso in classifica e salendo al secondo posto. La partita si è conclusa con questo risultato, senza ulteriori variazioni di punteggio o eventi rilevanti segnalati. La squadra di Antonio Conte ha conquistato i tre punti in questa sfida di campionato.

AGI - Vittoria e sorpasso per il Napoli di Antonio Conte, che al 'Maradona' batte 1-0 il Milan scavalcandolo così al secondo posto. Gara sostanzialmente bloccata ma decisa dall'ingresso di Politano, che a dieci minuti dal novantesimo sigla la rete del definitivo 1-0. Inizio di partita in cui entrambe le squadre sono attente a non lasciare spazi all'avversario, alternandosi nel manovrare il gioco in maniera equilibrata. Al 23' è il Napoli ad andare vicino al vantaggio, con l'azione personale di Spinazzola che salta un paio di difensori rossoneri e calcia a giro con il destro mancando di poco la porta. Dieci minuti più tardi risponde il Milan, grazie allo strappo di Fofana che rompe le linee del Napoli e lancia Nkunku in profondità, rapido nel calciare ma senza trovare la porta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Napoli al 'Maradona' batte il Milan e lo sorpassa

Leggi anche: Il Napoli si regala una notte da secondo: batte il Cagliari con McTominay e sorpassa il Milan

Leggi anche: Il Napoli si regala una notte da secondo in classifica: batte il Cagliari con McTominay e sorpassa il Milan

FILA ENORME AL MARADONA: COSA SUCCEDE A NAPOLI! #shorts

Temi più discussi: De Bruyne, McTominay e Hojlund: al Maradona il Napoli vuole lo spettacolo; Il Napoli celebra Savoldi al Maradona: cosa succederà prima della partita con il Milan; Napoli-Milan, i tifosi lombardi non saranno allo stadio Maradona: la decisione del Prefetto; Notte di futsal e memoria al PalaCatania: sport, Maradona e solidarietà accendono la sfida tra Meta e Napoli.

Seria A: al Maradona il Napoli batte 1-0 il Milan, decisivo Politano. La classifica aggiornataContinuano a provarci i padroni di casa, che al 79? trovano la rete del sorpasso con uno splendido sinistro al volo di Politano, che firma il gol del definitivo 1-0 regalando i tre punti agli azzurri. ilovepalermocalcio.com

Il Napoli batte il Milan 1-0: Politano firma il sorpassoIl Napoli di Antonio Conte conquista una vittoria pesantissima al Maradona, battendo 1-0 il Milan e scavalcandolo al secondo posto in classifica. agro24.it

Con un gol di Politano il Napoli batte il Milan e scavalca i rossoneri al secondo posto in classifica, dopo 5 vittorie il Como viene fermato sul pareggio dall'Udinese e ne aprofitta la Juventus, che batte il Genoa e si porta a -1 dai lariani e dalla zona Champions facebook

Serie A | Napoli 1-0 Milan 79' Politano 2 Napoli - 65p 3 Milan - 63p x.com