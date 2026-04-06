Il metallo tubolare si presenta come un elemento che unisce estetica e funzionalità, richiamando lo stile Bauhaus. Le sue linee pulite e geometriche contribuiscono a creare ambienti che sfidano la distinzione tra spazi interni ed esterni. La tendenza si manifesta attraverso strutture che si integrano armoniosamente con il contesto, trasformando le geometrie dell’abitare contemporaneo e favorendo una continuità tra salotto e giardino.

Life&People.it Le geometrie dell’abitare contemporaneo si trasformano continuamente, spess sfidando la rigidità delle pareti domestiche e gettandosi verso l’esterno. Il confine netto tra il salotto e la terrazza si dissolve infatti in una una permeabilità spaziale che il design d’interni recepisce e fa sua. Il finto legno rustico, per anni rifugio rassicurante e onnipresente dei dehors cittadini, cede definitivamente il passo a un’eleganza dichiaratamente retro-futuristica. Al centro di questa rivoluzione visiva emerge il metallo tubolare, un materiale freddo, pulitissimo ed abbagliante nella sua semplicità. Il suo ritorno segna una tendenza che unisce l’indoor e l’outdoor in un unico respiro estetico, restituendo agli spazi di transizione una leggerezza priva di compromessi. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Il metallo tubolare: l’estetica Bauhaus che cancella il confine tra salotto e giardino

I nuovi robot tagliaerba Goat di Ecovacs possono trasformare il tuo giardino in un salotto all'aperto, senza alcuna faticaAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Dimentica l’effetto panda e sbavato, questo mascara tubolare è il best seller che sta conquistando tuttiUn tocco di mascara e il trucco è completo: un gesto che compiamo quotidianamente e che ci regala uno sguardo più aperto e luminoso.