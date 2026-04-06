Il lunedì dell' angelo con dedica di Daniele Silvetti | Ci vuola tanta pazienza tantaBuona Pasquetta

Il lunedì dell'angelo è stato celebrato con un messaggio su social da parte di Daniele Silvetti, che ha scritto:

ANCONA - “Lo so, ci vuole tanta pazienza.tanta”. È l’incipit della dedica social di Daniele Silvetti, che ha voluto affidare al suo profilo personale i saluti alla cittadinanza in occasione del lunedì dell'angelo. “Buona Pasquetta a chi è rimasto in città - scrive il primo cittadino del capoluogo dorico - a chi si gode il nostro litorale, a chi si rilassa in campagna.a chi si sta semplicemente dedicando una passeggiata dal Passetto al nostro splendido e glorioso porto antico. Una dedica a chi sa non prendersi sempre sul serio, a chi sa godersi la vita, a chi si mette in discussione, a chi sa ascoltare e a chi fa scelte disinteressate per il bene comune. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Marisa e Giancarlo, 70 anni insieme: "Con tanto amore e tanta pazienza"Oggi è un giorno speciale per una famiglia della frazione di Mirandola: si festeggia infatti il 70° anniversario di matrimonio dei coniugi Valentini.

Parla di libertà con la figlia Teresa. E poi tanta musica e tanta città: stasera in tv c'è Jovayork, il doc di Jovanotti a New YorkSu Sky il documentario che ci porta nella Grande Mela con Lorenzo Cherubini, tra session improvvisate, fiati latini e l'anima di una città che non...

Pasquetta 2026, perché festeggiamo il «Lunedì dell’Angelo» e come nasce la tradizione della «gita fuori porta»In questa data si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al sepolcro dove Gesù era stato seppellito dopo la Crocifissione ... corriere.it

Buona Pasquetta 2025, il significato religioso e civile del Lunedì dell’Angelo | FOTO, VIDEO, FRASI per gli auguriLa Pasquetta, conosciuta anche come Lunedì dell’Angelo, rappresenta uno dei momenti più attesi della primavera in Italia. Celebrata il giorno successivo alla Pasqua, questa ricorrenza unisce tradizion ... strettoweb.com