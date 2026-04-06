Il finto maresciallo che ha convinto una donna a farsi fare un bonifico da 38mila euro

Una donna di 65 anni residente ad Asola è stata truffata e ha versato 38.000 euro a un falso maresciallo che si era presentato come ufficiale delle forze dell'ordine. La vittima aveva ricevuto una chiamata in cui veniva informata di un'indagine e, seguendo le istruzioni, aveva effettuato il bonifico. Dopo mesi di indagini, le forze dell’ordine hanno identificato due persone coinvolte nella truffa.

La vittima si era presentata in caserma ad Asola nel febbraio scorso. Ai militari aveva riferito di aver ricevuto una telefonata da un uomo che si era presentato come il maresciallo dei carabinieri: con vari raggiri sarebbe riuscito a convincerla ad effettuare un bonifico di circa 38mila euro. Il finto maresciallo aveva raccontato alla donna che era in corso un tentativo di truffa sul conto corrente della vittima e che quindi sarebbe stato necessario spostare il denaro. A seguito della denuncia, i militari si sono messi subito al lavoro: le indagini serrate, anche per via telematica, come detto hanno permesso di individuare i due presunti truffatori, ora indagati in stato di libertà. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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