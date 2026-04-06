Il festival più copiato del mondo | quando Sanremo ispira il pianeta

Il 29 gennaio 1951, nel Salone delle feste del Casinò di Sanremo, si tenne la prima edizione del festival musicale che sarebbe diventato il più imitato al mondo. In quella serata, tre artisti si esibirono davanti a un pubblico che cenava tra l’andirivio dei camerieri, segnando l’inizio di un evento che negli anni avrebbe influenzato numerosi festival internazionali. La manifestazione ha mantenuto la sua tradizione e ha visto nel tempo numerosi cambiamenti e coinvolgimenti mediatici.

Era il 29 gennaio 1951 quando nel Salone delle feste del Casinò di Sanremo tre cantanti — Nilla Pizzi, il Duo Fasano e Achille Togliani — si alternarono su un piccolo palco mentre il pubblico cenava tra l’andirivieni dei camerieri. Nata nel contesto dei cambiamenti sociali e culturali che interessarono l’Italia negli anni Cinquanta, quella prima edizione del Festival della Canzone Italiana cercava di rilanciare il turismo della cittadina ligure dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nessuno, in quella sera quasi dimenticabile, avrebbe immaginato che da quel salone sarebbe nata la manifestazione musicale più imitata del pianeta. Oggi, a distanza di più di settant’anni, il modello Sanremo ha attraversato oceani e continenti: dall’Europa all’Asia, dall’America Latina a un piccolo Stato incastonato tra le colline dell’Appennino. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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