Il corridoio energetico del Mar Rosso | infrastrutture e rischi

Le tensioni e i conflitti nella regione hanno portato a un rinnovato interesse per il corridoio energetico del Mar Rosso, che collega le rotte di approvvigionamento tra l’Africa e il Medio Oriente. Sono stati realizzati o sono in fase di sviluppo vari progetti infrastrutturali per migliorare il trasporto di energia e risorse tra i paesi coinvolti. Tuttavia, le instabilità politiche e i rischi di sicurezza rappresentano ostacoli significativi alla stabilità di queste vie strategiche.

Il 28 marzo 2026, gli Houthi hanno lanciato dei missili contro Israele e minacciato la chiusura dello Stretto di Bab el-Mandeb, per supportare lo sforzo militare di Teheran contro l’alleanza Washington-Gerusalemme. Questa azione del gruppo armato yemenita ha accresciuto il rischio geopolitico nelle acque di Bab el-Mandeb che, insieme al Canale di Suez, costituisce un passaggio obbligato della via di comunicazione marittima del Mar Rosso, dipendente dalle infrastrutture energetiche situate lungo le coste dell’Arabia Saudita, dell’Egitto e del Sudan. Da questa considerazione è opportuno approfondire la struttura della rete energetica del Mar Rosso, per poi valutarne l’esposizione a potenziali interruzioni dei flussi commerciali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il corridoio energetico del Mar Rosso: infrastrutture e rischi Arabia Saudita, il corridoio del Mar Rosso reggerà la guerra lunga o diventerà il nuovo choke point globaleLa crisi nello Stretto di Stretto di Hormuz ha riportato al centro la strategia energetica dell’Arabia Saudita. Leggi anche: Houthi, asso nella manica o azzardo? Perché l’Iran lascia in panchina i ribelli yemeniti. I rischi di un blocco nel Mar Rosso Energy Logistics Under Pressure After Hits to Russia’s Shadow Fleet: US Session Update, Dec 11 Temi più discussi: Iran, von der Leyen dà la colpa della crisi a Teheran. L'Italia: Corridoio umanitario ONU a Hormuz; L'Oleodotto Est-Ovest. L' Arabia Saudita aumenta il pompaggio di petrolio verso il porto di Yanbu - CO Notizie; Attacco Houthi contro Israele e incubo chiusura su Bab el-Mandeb: così si rischia il doppio colpo; Iran, pipeline e corridoio Imec: la strategia del Golfo per aggirare il blocco a Hormuz. Arabia Saudita, il corridoio del Mar Rosso reggerà la guerra lunga o diventerà il nuovo choke point globaleLa crisi nello Stretto di Stretto di Hormuz ha riportato al centro la strategia ... msn.com La guerra nel Golfo si è allargata al mar RossoGli Houthi sono entrati ufficialmente nell’arena. Non come comprimari, ma come attori capaci di aprire un secondo fronte marittimo di primaria rilevanza strategica. Hav el-Mandeb lo stretto che chiude ... startmag.it Dal tenore di alcune risposte capisco che forse sono necessari alcuni chiarimenti: 1. Non tutta la produzione di oil&gas dei paesi del Golfo passa per lo stretto di Ormuz. Tramite un oleodotto saudita e uno emiratino una parte giunge direttamente al Mar Rosso x.com EROI IN FONDO AL MARE! Il 3 aprile 1941, esattamente 85 anni fa, nel Mar Rosso, il cacciatorpediniere "Daniele MANIN" fu attaccato e il suo comandante, gravemente ferito, ne ordinò l'autoaffondamento per evitarne la cattura. Tre eroici marinai, rimasti al lor facebook