Il corridoio energetico del Mar Rosso | infrastrutture e rischi

Da gazzetta.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni e i conflitti nella regione hanno portato a un rinnovato interesse per il corridoio energetico del Mar Rosso, che collega le rotte di approvvigionamento tra l’Africa e il Medio Oriente. Sono stati realizzati o sono in fase di sviluppo vari progetti infrastrutturali per migliorare il trasporto di energia e risorse tra i paesi coinvolti. Tuttavia, le instabilità politiche e i rischi di sicurezza rappresentano ostacoli significativi alla stabilità di queste vie strategiche.

Il 28 marzo 2026, gli Houthi hanno lanciato dei missili contro Israele e minacciato la chiusura dello Stretto di Bab el-Mandeb, per supportare lo sforzo militare di Teheran contro l’alleanza Washington-Gerusalemme. Questa azione del gruppo armato yemenita ha accresciuto il rischio geopolitico nelle acque di Bab el-Mandeb che, insieme al Canale di Suez, costituisce un passaggio obbligato della via di comunicazione marittima del Mar Rosso, dipendente dalle infrastrutture energetiche situate lungo le coste dell’Arabia Saudita, dell’Egitto e del Sudan. Da questa considerazione è opportuno approfondire la struttura della rete energetica del Mar Rosso, per poi valutarne l’esposizione a potenziali interruzioni dei flussi commerciali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il corridoio energetico del Mar Rosso: infrastrutture e rischi

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