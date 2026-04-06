Il Como porta a casa un punto da Udine e rimane solo al quarto posto

Il Como conquista un punto a Udine in una partita senza reti e poco spettacolare. Le due squadre hanno mantenuto il possesso palla e ci sono state poche occasioni da gol, senza particolari emozioni sul campo. Con questo risultato, il Como si conferma al quarto posto in classifica.

Partita senza gol e senza troppe emozioni. Entrambe le squadre in controllo e pochissime occasioni da gol. Il Como porta a casa un buon punto che gli consente di conservare il quarto posto in solitaria, a prescindere dal risultato della Juve con il Genoa, dopo la sconfitta della Roma ieri a Milano con l'Inter. Sarà proprio la capolista la prossima avversaria dei lariani al Sinigaglia. 52' Da Cunha recupera un pallone sulla trequarti, serve Douvikas che prova il tiro dal limite, blocca Okoye. 26' Azione prolungata dell'Udinese con Karlstrom che prova la botta dal limite, Diego Carlos salva con i piedi. ComoButez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Paz, Caqueret, Diao; Douvikas. 🔗 Leggi su Quicomo.it Il Como ribalta la Roma, vince 2-1 e vola da solo al quarto postoMalen sblocca la gara su rigore, poi Doubikas e Diego Carlos regalano i 3 punti a Fabregas. Argomenti più discussi: Il Como porta a casa un punto da Udine e rimane solo al quarto posto; Sfoglia la gallery del match!; La Roma vince 4-3 una spettacolare sfida con il Como e va a +9 sull’Inter, tris del Milan sul Sassuolo; Udinese - Como (0-0) Serie A 2025. Udinese - Como, la partita in diretta: le formazioni ufficialiPartita senza gol e senza troppe emozioni. Entrambe le squadre in controllo e pochissime occasioni da gol. Il Como porta a casa un buon punto che gli consente di conservare il quarto posto in solitari ... quicomo.it Il Napoli sorpassa il Milan e si porta a -7 dall’Inter capolista, la Juve accorcia sul Como al quarto posto, in fondo Cremonese e Lecce si sfidano per la permanenza in Serie A. Quali saranno i verdetti finali - facebook.com facebook La Juventus accorcia sul Como Basta il primo tempo per decidere la partita: Bremer apre con un gol di testa, McKennie la chiude con il 5º gol del suo campionato. Perin esce per infortunio, e così anche Di Gregorio torna protagonista parando un rigore a Ma x.com