Il Como frena a Udine solo 0-0 dopo 5 vittorie di fila

Il Como interrompe la serie di vittorie consecutive in Serie A dopo aver pareggiato 0-0 contro l'Udinese. La partita si è conclusa senza reti, con ritmi bassi e poche occasioni da entrambe le parti. Il match si è giocato sotto il caldo estivo, influenzando probabilmente l'andamento dell'incontro. La squadra di Fabregas non è riuscita a trovare il gol, interrompendo così la striscia positiva iniziata con cinque vittorie consecutive.

AGI - Si ferma dopo cinque vittorie consecutive la corsa del Como di Fabregas in Serie A. I lariani non vanno oltre lo 0-0 sul campo dell' Udinese, al termine di una partita con ritmi bassi, poche occasioni e condizionata anche dal caldo. Per i friulani, saldamente a metà classifica, arriva un pareggio di prestigio contro la squadra più in forma del campionato. Il Como sale a 58 punti ma rallenta nella corsa al quarto posto, lasciando aperta la lotta per l'ultimo piazzamento utile per la Champions League. La Juventus, impegnata alle 18 contro il Genoa, ha l'occasione di portarsi a un solo punto di distanza, mentre anche la Roma, battuta ieri nettamente dall'Inter, resta ancora in corsa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Como frena a Udine, solo 0-0 dopo 5 vittorie di fila Il Messina Futsal perde in casa contro l’Eur dopo quattro vittorie di filaI capitolini si sono imposti per 2 a 1 sul parquet del "PalaLaganà" di Montepiselli grazie al gol dell'ex, segnato da Lautaro Mendez nel finale Il... Dopo le tredici vittorie di fila Banca Annia si gode il primato da imbattutaDopo le tredici vittorie in tredici partite del girone d’andata, nella lunga pausa prima dell’inizio del girone di ritorno (che si giocherà sabato 7... Temi più discussi: Il Como 1907 batte anche il Cesena e il Bologna frena il Lumezzane: lariane a +11 sulle inseguitrici; Tare lo aveva dato in prestito, lui si è chiuso a riccio: ora non gioca neanche in Serie B | Perso il talento del Pogba italiano; Inter, rilancio o allarme. Roma a caccia del Como. Corsport: La finale di Pasqua; Buriani a CN24: Va rifondato tutto il sistema calcio! Napoli-Milan? Ecco come giocherà Allegri. Il Como frena, solo un pareggio a Udine(di Lorenzo Padovan) (ANSA) - UDINE, 06 APR - Si ferma a 5 la serie di vittorie consecutive del Como in Serie A. La squadra di Fabregas si inceppa ... sport.tiscali.it Il Como frena a Udine, pari senza gol per Fabregas: occasione Juve col Genoa, la classifica aggiornataI lariani non vanno oltre lo 0-0 al Bluenergy Stadium: i bianconeri di Spalletti possono accorciare a -1 ... tuttosport.com Il Como frena a Udine, pari senza gol per Fabregas: occasione Juve col Genoa, la classifica aggiornata facebook SERIE A – L’Udinese frena la corsa del Como. Ora la Juve può andare a -1 x.com