La Igor Volley ha deciso di confermare anche per la prossima stagione Federica Squarcini, che continuerà a indossare la maglia del club novarese. La squadra sta completando il rafforzamento del reparto centrale, con la conferma di alcuni elementi già presenti. La giocatrice resterà in rosa anche nel prossimo anno, secondo quanto comunicato dalla società.

Il reparto centrale della Igor Volley continua a prendere forma. La società azzurra ha blindato anche Federica Squarcini, che vestirà la maglia del club novarese per un'ulteriore stagione. Per la giocatrice toscana si tratta della terza annata consecutiva. Nonostante un percorso recente caratterizzato da alcuni stop fisici, Squarcini è riuscita a confermarsi un elemento cardine del roster. “Federica con la sua grinta e il suo carattere ha avuto modo di farsi apprezzare anche quest’anno, contribuendo in campo e fuori al cammino stagionale della squadra – ha dichiarato il direttore generale Enrico Marchioni – Siamo sicuri che il suo contributo potrà essere ancora più importante e in questa ottica è arrivato il prolungamento della sua avventura con noi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Capolavoro azzurro: la Igor Volley vince 3-1 nell'andata dei Playoff di ChampionsSi parte testa a testa, Alsmeier tiene il vantaggio in diagonale (7-6) e poi allunga in pipe (9-7) favorendo con una gran difesa Ishikawa (10-7).

Temi più discussi: Igor Volley, anche Federica Squarcini ancora in azzurro; Igor, Squarcini confermata in azzurro; Al centro di Novara ci sarà ancora Squarcini: Federica sa essere importante; Pallavolo Mercato – Ancora una conferma a Novara: Federica Squarcini.

Igor Volley, anche Federica Squarcini ancora in azzurroIl reparto centrale della Igor Volley continua a prendere forma. La società azzurra ha blindato anche Federica Squarcini, che vestirà la maglia del club novarese per un'ulteriore stagione. Per la ... novaratoday.it

Pallavolo Mercato – Ancora una conferma a Novara: Federica SquarciniNell'uovo di Pasqua dei tifosi di Novara non c'era nessuna sorpresa, ma una importante conferma: dopo Sara Bonifacio, anche Federica Squarcini continuerà a far parte del reparto centrali della Igor Vo ... ivolleymagazine.it

Igor Volley Novara. . - facebook.com facebook

Pallavolo A1F - Raffica di saluti per la Igor Volley Novara: sette giocatrici in partenza x.com