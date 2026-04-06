Durante il viaggio verso la Luna, il modulo di Artemis 2 attraverserà un blackout di circa 40 minuti, durante il quale le comunicazioni con la Terra si interromperanno. La fase di massima distanza dalla Terra è prevista tra la notte del 6 e il 7 aprile, momento in cui gli astronauti saranno in orbita attorno al satellite. Questa sequenza rappresenta una delle tappe principali della missione, senza coinvolgere altri dettagli o interpretazioni.

Nel momento più importante della missione Artemis 2 qui in Italia sarà appena passata la mezzanotte tra il 6 e il 7 aprile. In quelle sei ore gli astronauti a bordo della navicella Orion diventeranno gli esseri umani che più si sono allontanati dalla Terra. Il cosiddetto «flyby» lunare, la circumnavigazione del satellite, se lo godranno loro per intero. Noi, qui al suolo, perderemo invece almeno 40 minuti del viaggio. Quando la Luna nasconderà la capsula dal nostro pianeta sarà impossibile comunicare con l'equipaggio. Un blackout previsto, ma che farà comunque trattenere il respiro a tutti gli ingegneri del controllo missione e a tutti noi, che seguiremo l'impresa del comandante Reid Wiseman, del pilota Victor Glover, della specialista di missione Christina Koch e del canadese Jeremy Hansen. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - I punti da osservare e quel blackout di 40 minuti: tutte le tappe del «flyby» lunare di Artemis 2

Artemis 2, il giro attorno alla Luna. Quel blackout di 40 minutiC’è un momento, nel silenzio assoluto del cosmo, in cui l’umanità trattiene il respiro.

Artemis 2, le ultime manovre prima del sorvolo della Luna: per 40 minuti saranno senza contattiPer circa 40 minuti gli astronauti di Artemis non avranno contatti con il Mission Control Center.

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Artemis 2, tutte le tappe del «flyby» lunare, il giro attorno alla Luna. I punti da osservare e quel blackout di 40 minutiLa massima distanza dalla terra sarà raggiunta nella notte tra il 6 e il 7 aprile. Gli astronauti perderanno le comunicazioni con la Terra quando gireranno attorno al satellite. Saranno gli esseri uma ... corriere.it

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