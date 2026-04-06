Con l’arrivo della stagione calda, si sta iniziando a pianificare l’abbigliamento da sfoggiare. Al momento, il clima variabile tiene ancora a bada chi desidera mettere in mostra i piedi, ma presto questa esitazione potrebbe lasciare spazio alla scoperta di nuove tendenze. L’attesa di giornate più calde e soleggiate suggerisce che, nel prossimo futuro, indossare sandali e scarpe leggere diventerà più comune.

N on è ancora giunta l’ora? Se il clima ballerino ci frena ancora dallo scoprire i piedi, presto quello che oggi appare come un tabù diventerà la norma. I sandali estivi sono pronti a conquistare le nostre scarpiere e alcuni di loro, è innegabile, hanno già fatto capolino nei look street style delle più ardite, oltre che sulle passerelle degli stilisti. Gonna longuette e sandali: 5 abbinamenti da copiare X Leggi anche › Jeans e scarpe basse, la coppia a tutto chic che slancia più dei tacchi Lo slancio è sottile ma deciso, l’estetica oscilla tra nostalgia anni Novanta, minimalismo sofisticato e accenti boho più rilassati, mentre il comfort resta, ma mai a scapito dello stile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I modelli da studiare con largo anticipo in vista della bella stagione

Benevento-Cosenza, varchi aperti con largo anticipo: la nota della societàTempo di lettura: 2 minutiIn occasione della gara Benevento-Cosenza, in programma domenica 29 marzo 2026, alle ore 12:30, il Benevento Calcio invita...

Da Dior a Chanel, da Miu Miu a Prada, i modelli della prossima stagione che sono già diventati un cultL’inverno non è ancora finito ma la moda ci aiuta a percepire in anticipo il profumo della bella stagione in arrivo.

The Autobiography of Benjamin Franklin - Complete Audiobook | American History Classic

Argomenti più discussi: Verdi concreti e vincenti: tra Monaco e la Francia modelli da studiare; AI e conservazione tra pari, i modelli non vogliono essere spenti; Aifa in Giappone per studiare modelli su longevità, cronicità e sostenibilità della spesa farmaceutica; La lente gravitazionale che sfida i modelli di evoluzione delle galassie.

Dal Brasile a piazza Grande per studiare i modelli dop e igpScambio di competenze e confronto sui sistemi di qualità agroalimentare tra Emilia-Romagna e Brasile. Si è svolta ieri la ... ilrestodelcarlino.it

Prendi nota: due modelli personalizzati ispirati a #NintendoMusic sono ora disponibili in #AnimalCrossingNewHorizons! I membri di #NintendoSwitchOnline possono scaricarli nel gioco dal portale dei modelli personalizzati. x.com

Si sono moltiplicati i contractor per reclutare attori e allenare i modelli di AI. Si riaccende il dibattito che oscilla tra chi vede nuove opportunità e chi il rischio di smantellare il cinema (e il lavoro creativo) facebook