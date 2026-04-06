I Biancorossi lottano ma Gara 1 va a Perugia

La prima sfida delle semifinali scudetto si è conclusa con la vittoria di Perugia, che ha avuto la meglio su Piacenza dopo quasi due ore di gioco. Nonostante la combattiva prestazione dei Biancorossi, i Lupi sono riusciti a portare a casa il risultato, lasciando i padroni di casa a guardare con rammarico il punteggio finale. La gara si è disputata davanti a un pubblico di poche decine di spettatori.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza lotta per quasi due ore davanti a qualche decina di Lupi Biancorossi ma è Perugia ad aggiudicarsi Gara 1 delle Semifinali Scudetto. Perso il primo set sul filo di lana dopo averlo condotta per lunghi tratti, il secondo parziale se lo è aggiudicato Perugia per poi pagare dazio nel terzo. Quarto parziale che ha visto i biancorossi partire non al meglio ma poi bravi a recuperare punto su punto e alzare bandiera bianca solo sul finire.Gara 1 è degli umbri, la prima battaglia è loro ma la guerra, per quanto si è visto a Perugia, può essere lunga, molto lunga.Adesso la sfida si sposta per Gara 2 al PalabancaSport: giovedì 9 aprile con inizio alle ore 20. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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