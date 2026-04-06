Hojlund salta Napoli-Milan per un virus intestinale Conte costretto a reinventare l’attacco

L’attaccante non sarà disponibile per la partita contro il Napoli a causa di un virus intestinale. L’allenatore ha dovuto modificare la formazione offensiva in vista del match che si giocherà allo stadio Maradona. La squadra si prepara a una sfida importante, con i giocatori che si sono allenati senza l’attaccante principale. La partita rappresenta un momento decisivo nel campionato.

Hojlund salta Napoli-Milan per un virus intestinale: Conte costretto a reinventarsi l’attacco per il big match del Maradona. Lukaku è ancora assente, spazio a Giovane o soluzione McTominay come 'falso nove'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli-Milan: virus a Hojlund, Conte rischia il Falso 9Rasmus Hojlund salta lo scontro tra Napoli e Milan di stasera a causa di un virus.

Hojlund ha un virus intestinale, il Napoli se la gioca con GiovaneHojlund ha un virus intestinale, il Napoli se la gioca con Giovane Si è parlato tanto, forse troppo, in settimana dell’eventuale sostituto di Hojlund...

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Hojlund salta Napoli-Milan! Sky: out per un virus intestinale, scelto il sostitutoColpo di scena a poche ore da Napoli-Milan: Rasmus Hojlund non sarà della partita. L’attaccante danese è stato fermato da un virus intestinale e non è riuscito a ... tuttonapoli.net

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Dopo una marea di dubbi, è arrivata la conferma. L'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund non scenderà in campo per Napoli-Milan: scopri di più nel primo commento facebook