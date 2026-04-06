Hojlund non sarà disponibile per la partita tra Napoli e Milan. La decisione definitiva è stata presa e si attende solo l’annuncio ufficiale da parte dell'allenatore. Il giocatore non parteciperà alla sfida a causa di un problema che lo tiene fuori dal campo. La scelta del tecnico è ormai definita e il comunicato ufficiale dovrebbe arrivare a breve.

Hojlund non ce la fa e salterà Napoli-Milan. Il verdetto è pressocchè definitivo e si aspetta solo l’ufficialità delle scelte di Conte per decretarlo. Secondo Sky Sport, al suo posto giocherà Giovane. SKY SPORT- Hojlund out, gioca Giovane. Anche Sky Sport conferma l’assenza di Hojlund per il match contro il Milan. L’attaccante danese è stato messo out da un virus intestinale, che lo costringerà a saltare una gara così importante come quella di stasera contro il Milan. Sky conferma anche che Conte ha già scelto il giocatore chiamato a sostituirlo e sarà Giovane, che giocherà per la prima volta con la maglia azzurra nel ruolo di punta centrale. Insomma, un’incognita proprio nella partita più importante, forzata dallo stop di Hojlund e dal caso Lukaku. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Hojlund out per Napoli-Milan? Arriva il verdetto: la decisione di Conte

Leggi anche: Infortunio McTominay, arriva il verdetto sulla sua convocazione per Roma Napoli: la decisione di Conte!

Napoli-Hojlund, arriva l’annuncio di Manna a Sky: decisione presaIl Napoli è concentrato, in questo rush finale, sulla stagione in corso ma la società è anche proiettata sul futuro.

Temi più discussi: Napoli-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Conte ha due centravanti, Allegri nessuno: Milan, perché non prendi Lukaku?; Napoli, i Fab Four tornano titolari dopo sei mesi: ora Conte vuole il sorpasso; Napoli-Milan: dove vederla (tv e streaming), orario, probabili formazioni e classifica Serie A.

Napoli, Hojlund dà forfait per un virus influenzale: salta il match con il MilanAssenza importante in casa Napoli per il match contro il Milan (fischio d’inizio alle 20.45). Rasmus Hojlund non ce la fa. Il bomber danese si è risvegliato questa mattina con i sintomi di un virus ... napoli.repubblica.it

Napoli-Milan, stop dell’ultimo minuto: un big a rischio per la garaProblema fisico dell'ultimo istante per un big atteso in campo per Napoli-Milan; possibile forfait improvviso per il match ... spaziomilan.it

Guai per Conte verso Napoli-Milan: Højlund verso la tribuna Rasmus Højlund sarà quasi certamente out per il big match di stasera contro il Milan. L’attaccante è alle prese con l’influenza e Antonio Conte potrebbe perdere così il suo centravanti. Højlund facebook

#Hojlund ha l’influenza: è a rischio per Napoli-Milan x.com