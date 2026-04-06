Hojlund ha un virus intestinale il Napoli se la gioca con Giovane

Hojlund ha contratto un virus intestinale e non sarà disponibile per la prossima partita del Napoli. In sua assenza, la squadra si affiderà a Giovane per la posizione in attacco. Durante la settimana si è discusso molto della possibile sostituzione dell’attaccante danese, anche se la decisione finale è stata di puntare sul giocatore già presente in rosa. La formazione ufficiale sarà comunicata poco prima del fischio d’inizio.

Si è parlato tanto, forse troppo, in settimana dell’eventuale sostituto di Hojlund in caso di forfait. Ebbene il danese non giocherà contro il Milan, vittima di un virus intestinale. Antonio Conte, com’è noto, non potrà contare su Romelu Lukaku che è rimasto in Belgio a curarsi e la cui assenza tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi. Pare che il prescelto possa essere Giovane il brasiliano ex Verona che ovviamente ha un tipo di gioca totalmente diverso dal danese. È un falso nueve. Può fare da perno per salire McTominay e De Bruyne. L’assenza di un centravanti propriamente detto, almeno dovrebbe privare la difesa del Milan di punti di riferimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hojlund ha un virus intestinale, il Napoli se la gioca con Giovane Napoli-Milan: virus a Hojlund, Conte rischia il Falso 9Rasmus Hojlund salta lo scontro tra Napoli e Milan di stasera a causa di un virus. Leggi anche: Vergara, Hojlund, Santos e Giovane: il Napoli si presenterà a Verona con la sua meglio gioventù (Gazzetta) Argomenti più discussi: Napoli-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Stavo male, riuscivo a malapena a stare in piedi. Hojlund racconta il terribile forfait contro la Scozia. Napoli, Hojlund dà forfait per un virus influenzale: salta il match con il MilanAssenza importante in casa Napoli per il match contro il Milan (fischio d’inizio alle 20.45). Rasmus Hojlund non ce la fa. Il bomber danese si è risvegliato questa mattina con i sintomi di un virus ... napoli.repubblica.it Tegola Hojlund, forfait per un virus intestinale: Napoli senza attaccoA poche ore dal fischio d'inizio del caldissimo posticipo del Maradona contro il Milan, si materializza il peggiore degli scenari possibili ... gonfialarete.com ULTIM'ORA: Rasmus Hojlund indisponibile contro il Milan Sintomi influenzali e febbre per l'attaccante. facebook #NapoliMilan, ufficiale: #Hojlund out contro i rossoneri, al suo posto… #SerieA x.com