Hojlund ha contratto un virus intestinale e potrebbe saltare la partita. La squadra si sta preparando a eventuali alternative in attacco, dato che si discute molto di chi possa sostituirlo in campo. La decisione finale dipenderà dalle condizioni del giocatore nei prossimi giorni e dalla scelta dell’allenatore. La situazione ha acceso il dibattito tra tifosi e analisti, che si chiedono quale sarà la strategia offensiva in assenza del centravanti.

Hojlund ha un virus intestinale, il Napoli se la gioca con Giovane Si è parlato tanto, forse troppo, in settimana dell’eventuale sostituto di Hojlund in caso di forfait. Ebbene il danese non giocherà contro il Milan, vittima di un virus intestinale. Antonio Conte, com’è noto, non potrà contare su Romelu Lukaku che è rimasto in Belgio a curarsi e la cui assenza tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi. Pare che il prescelto possa essere Giovane il brasiliano ex Verona che ovviamente ha un tipo di gioca totalmente diverso dal danese. È un falso nueve. Può fare da perno per salire McTominay e De Bruyne. L’assenza di un centravanti propriamente detto, almeno dovrebbe privare la difesa del Milan di punti di riferimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund ha un virus intestinale, chi farà il centravanti?

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