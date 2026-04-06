Hisense ha lanciato un nuovo modello di CanvasTV da 50 pollici, disponibile attualmente su Amazon. La televisione si presenta come un dispositivo che può essere appeso come un quadro nella casa, offrendo un design che si integra negli ambienti domestici. La presentazione avviene senza particolari dettagli tecnici o specifiche aggiuntive, limitandosi a comunicare l’introduzione del prodotto e il prezzo di vendita.

Hisense ha ampliato la gamma della sua CanvasTV introducendo un modello da 50 pollici. Il nuovo dispositivo, disponibile su Amazon al prezzo di 1.299,99 dollari, punta a occupare spazi ridotti come cucine, camere da letto o monolocali. Il prodotto si distingue per la capacità di mimetizzarsi nell’ambiente domestico. Quando spento, il display smette di essere un rettangolo nero per trasformarsi in una cornice artistica che aderisce completamente alla parete, simulando l’effetto di un quadro. Questa versione da 50 pollici rappresenta l’opzione più piccola e accessibile dell’intera serie. Si aggiunge così a un catalogo che comprende già versioni da 55, 65, 75 e 85 pollici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hisense CanvasTV da 50?: la TV che diventa un quadro in casa tua

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