Happy Days sbarca sul lago con la presentazione del primo libro interamente dedicato alla serie cult

Mercoledì 8 aprile a Mandello del Lario, presso la gelateria Costantin in piazza Italia, si terrà la presentazione del libro “La nostra storia, tutto il mondo di Happy Days”, scritto da Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia. L’evento segna l’ingresso della serie cult sul lago, offrendo un approfondimento sulla saga ambientata negli anni ’50, con riferimenti a jukebox e al personaggio di Fonzie.

Un tuffo nella nostalgia tra jukebox, anni ’50 e il mito di Fonzie. Mercoledì 8 aprile a Mandello del Lario, alla gelateria Costantin in piazza Italia, verrà presentato il libro “La nostra storia, tutto il mondo di Happy Days”, firmato da Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia, all’interno del Festival della Letteratura. Il volume rappresenta il primo libro dedicato interamente alla celebre serie TV, con contributi importanti come la prefazione dello stesso Winkler e la postfazione di Max Pezzali. Un appuntamento pensato soprattutto per chi è cresciuto con Happy Days, ma anche per le nuove generazioni curiose di riscoprire un fenomeno televisivo e culturale che continua a essere amato a distanza di decenni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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