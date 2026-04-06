Hamilton drift da paura a Tokyo! E nella sua Ferrari c' è un' ospite speciale

Da gazzetta.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il suo soggiorno in Giappone in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Suzuka, Lewis Hamilton ha mostrato un'abilità notevole alla guida, eseguendo un drift che ha attirato l'attenzione. La sua Ferrari ha ospitato una presenza speciale, anche se i dettagli sull'identità dell'ospite non sono stati resi noti. L'evento si è svolto nel contesto della tradizionale visita del pilota nel paese asiatico.

Come ogni anno, Lewis Hamilton si è goduto la sua permanenza in Giappone in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Suzuka. Il pilota britannico ha partecipato a un raduno notturno di drifting a Tokyo, dando spettacolo alla guida di una Ferrari F40. E sul sedile del passeggero c'era un'ospite speciale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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