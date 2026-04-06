Durante la serata di Pasqua, un bambino tedesco in vacanza sul lago di Garda ha avuto una grave crisi asmatica, che ha richiesto l’intervento di un’automedica e di un’ambulanza dei Volontari del Garda. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il bambino è stato trasferito d’urgenza in elicottero presso il reparto pediatrico di un ospedale a Brescia. La famiglia si trovava sul lago in quel momento.

Tanta paura la sera di Pasqua per un bimbo tedesco che ha avuto una crisi asmatica mentre si trovava in vacanza con la famiglia sul lago di Garda: è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza dei Volontari del Garda e poi trasferito a Brescia in elicottero, ricoverato al Pediatrico del Civile. La buona notizia è che le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita: è stato ricoverato in codice giallo. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte dall'Hotel Residence i campi di Tremosine: a chiamare il 112 sono stati gli stessi genitori, preoccupati per la crisi del piccolo. In pochi minuti sul posto sono arrivati gli operatori sanitari allertati da Areu, l'Agenzia regionale per l'emergenza urgenza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Esplosione in casa per una fuga di gas: grave un 55enne, è ricoverato al CardarelliL'esplosione si è verificata nel primo pomeriggio di oggi in un'abitazione di Forino, in provincia di Avellino: il 55enne è stato trasferito in...

Temi più discussi: Ha una grave crisi asmatica, tanta paura per un bimbo: è ricoverato al Civile - BresciaToday; Anaao: Violenza sui medici è crisi del sistema, servono misure immediate; Nuova impennata del prezzo del petrolio: perché produrne di più non risolverà la crisi; Il Qatar si gasa con il Gnl americano (e Trump russa su Cuba).

Il sistema sanitario tunisino in grave crisi di liquiditàTUNISI - Il sistema sanitario tunisino, che copre circa 3,5 milioni di iscritti ed è caratterizzato da una varietà di schemi di trattamento, sta affrontando una grave crisi di liquidità che ha portato ... ansa.it

Grave crisi del diritto internazionale: «A pagarne le conseguenze siamo noi»Il diritto internazionale si trova a un bivio: da un lato resta il fondamento formale di un ordine di relazioni tra Stati, dall’altro appare sempre più sotto pressione, incapace di imporre regole e ... laprovinciapavese.gelocal.it

Strada interrotta da frana e fango La macchina di Protezione Civile al lavoro sulla Sp 125 - facebook.com facebook