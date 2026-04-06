SpaceX ha inviato un documento ufficiale alla Federal Communications Commission in cui segnala Amazon per aver collocato satelliti Leo a quote diverse da quelle approvate. La società sostiene che questa operazione potrebbe incrementare il rischio di collisioni nello spazio orbitale. La disputa riguarda la posizione dei satelliti e le autorizzazioni rilasciate, creando una situazione di tensione tra le due aziende nel settore dei servizi satellitari.

SpaceX ha presentato un esposto formale alla Federal Communications Commission per denunciare Amazon, accusandola di aver posizionato i satelliti Leo a quote diverse da quelle autorizzate, aumentando il pericolo di impatti orbitali. La disputa nasce dal fatto che l’azienda di Seattle avrebbe ignorato le coordinate stabilite nella licenza. Secondo SpaceX, i dispositivi sono stati rilasciati tra i 50 e i 90 chilometri più in alto rispetto ai parametri concordati, senza che gli altri operatori venissero avvisati o che i dati venissero condivisi. Il piano originario, depositato nel 2021, prevedeva un rilascio iniziale intorno ai 400 chilometri, per poi spostare i satelliti in una fascia compresa tra i 590 e i 630 chilometri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra tra SpaceX e Amazon: caos orbitale e rischio collisioni

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